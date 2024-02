SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Mocidade Alegre é a campeã do Carnaval de São Paulo 2024. O resultado foi anunciado em apuração realizada nesta terça-feira (13), no Sambódromo do Anhembi.

A agremiação levou para a avenida o enredo "Brasiléia Desvairada: a busca de Mário de Andrade por um país", cujo tema conta a história do Brasil em conjunto com o escritor e poeta Mário de Andrade (1893 - 1945).

Escola, que foi a terceira a desfilar na madrugada de domingo (10), alcança o 12º título da história. Ela também foi campeã nos anos 1971, 1972, 1973, 1980, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014 e 2023.

COMO FOI O DESFILE?

Desfile foi uma homenagem à expedição feita por Mário de Andrade há exatos 100 anos, em 1924. A viagem tem como ponto de partida a capital paulista, a terra natal dele, e depois, com outros modernistas, parte em direção a um Brasil mais profundo.

São Paulo foi retratada como uma cidade cinza. Há também uma "Ode ao Burguês", para mostrar como são os habitantes. O viaduto do chá e as engrenagens que mostram o desenvolvimento da cidade.

O diretor e ator Pascoal da Conceição, que viveu o poeta Mário de Andrade na Avenida, contou ter experimentado um momento inesquecível durante o desfile da Mocidade Alegre, na madrugada de domingo (11), no Sambódromo do Anhembi.

"Faço Mário de Andrade para teatro e televisão desde 1988. Não sabia, mas fiquei sabendo que me pareço com ele. Então passei a ter essa espécie de obrigação espiritual de ajudar a manter a memória desse gênio da intelectualidade brasileira", afirmou o artista. Para quem não lembrou, Pascoal é o eterno Doutor Abobrinha do Castelo Rá-Tim-Bum, produção infantil da TV Cultura dos anos 1990.

