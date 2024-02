SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O entorno da quadra da Mocidade Alegre, escola campeã do Carnaval de São Paulo, ganhou ares de bloco noturno nesta terça-feira (13).

Enquanto componentes festejavam o 12º título da Morada do Samba, ambulantes chegaram em profusão no endereço no bairro do Limão, zona norte da capital.

Logo, a rua foi fechada pela polícia e pela fiscalização de trânsito, e pessoas começaram a se aglomerar entre os carrinhos carregando bebidas alcoólicas.

"Toda oportunidade é lucro pra quem precisa muito de grana, né?", diz a vendedora Soraia Vieira, 45, enquanto oferecia cervejas muito geladas "para aliviar o calorão desse povo animado".