SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Defesa Civil do estado de São Paulo divulgou boletim na noite desta terça-feira (13) instaurando o estado de alerta em três regiões da capital, devido a uma chuva generalizada que chegou à região metropolitana.

Na subprefeitura Jaçanã/Tremembé existe a iminência de transbordamento do córrego Paciência entre a avenida Sanatório e avenida Edu Chaves.

No Campo Limpo, o perigo de transbordamento é do córrego Morro do S na avenida Carlos Caldeira Filho esquina com rua Túlio Mugnaini. E, em Santo Amaro, o córrego Água Espraiada pode transbordar na rua Jorge Duprat Figueiredo.

O CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) da Prefeitura de São Paulo colocou todas as outras regiões da capital em estado de atenção para alagamentos a partir das 21h15.

Segundo a Defesa Civil do estado, a última chuva generalizada na região metropolitana ocorreu entre 25 e 27 de janeiro, período que teve acumulado de 70 mm de precipitação. Já no alerta de 19 a 21 de janeiro, os acumulados se aproximaram dos 150 mm.

Essa área de instabilidade foi formada pelo calor e pela aproximação de uma frente fria no litoral. Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva moderada a forte na região sul da capital, entre o Jardim Ângela, Guarapiranga, Capela do Socorro e Grajaú.

Chove forte também em São Bernardo do Campo, no Grande ABC, e nos municípios de Juquitiba, Cotia, Itapecerica da Serra, Embu das Artes e São Lourenço da Serra.

O deslocamento dessas instabilidades é de sudoeste para nordeste, o que vai potencializar chuvas fortes em outras regiões da capital paulista nas próximas horas.

Como a velocidade do temporal é lento, é provável que a chuva permaneça pelas próximas horas. Há potencial para fortes rajadas de vento, descargas elétricas e formação de alagamentos.

O Corpo de Bombeiros tem apenas um registro de queda de árvore em cima de veículo na rua Constelação do Touro, no Grajaú. Três viaturas foram empenhadas para libertar duas pessoas presas dentro do carro. Elas foram retiradas sem ferimentos.

De acordo com a medição do CGE, a frente fria ao largo do litoral paulista também diminuirá a temperatura. Dessa forma, esta quarta-feira (14) terá tempo instável.

"As chuvas mais significativas ganham força a partir do meio do dia e há potencial para formação de alagamentos e transbordamentos de pequenos rios e córregos. Atenção também ao solo encharcado, pois há risco de deslizamentos de terra", alertou o centro, indicando que a temperatura na capital deve ficar entre 20°C e 26°C.

Já na quinta-feira (15), o sistema frontal se afasta, porém os ventos que sopram do mar favorecem o ingresso de umidade, e, por conta disso, haverá pequena amplitude térmica. Céu encoberto, chuva leve e garoa, principalmente entre a madrugada e as primeiras horas da manhã. Os termômetros oscilarão entre 18°C e 22°C.