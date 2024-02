SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gasto militar global aumenta, roubos batem recorde em SP, gestores de saúde temem sobrecarga com alta de dengue e outras notícias para começar esta quarta-feira (14).

GASTOS MILITARES

Gasto militar global dispara e atinge maior nível desde a Segunda Guerra. Guerras fazem mundo investir mais que o PIB do Brasil com defesa em 2023, aponta estudo.

COTIDIANO

Periferia de São Paulo concentra casos de estupro, e centro da cidade, roubos. É preciso investir em educação de gênero contra crimes sexuais e em investigação nos casos de patrimônio, dizem especialistas.

MERCADO

Tensão entre Lira e Planalto aumenta pressão sobre pauta econômica. Poder de barganha preocupa, mas aliados do presidente da Câmara afastam ações contra estabilidade fiscal.

MERCADO

Presidente da Petrobras anuncia parceria com árabes para retomar operação de refinaria vendida na gestão Bolsonaro; Em viagem ao Oriente Médio, presidente da estatal também fez negócios para trazer ao Brasil subsidiária de petroleira do Kwait.

SAÚDE

Alta de dengue e Covid deve sobrecarregar serviços de saúde; gestores planejam aumento de equipes. Especialistas afirmam que eventos como Carnaval e volta às aulas podem influenciar no crescimento do número de casos.

COTIDIANO

Lewandowski herda ministério com política de controle de armas em formatação. Falta estrutura na PF para receber CACs, e programa Recompra ainda não saiu do papel.

POLÍTICA

Decisão de Moraes aponta caminho em etapas até indicação do chefe da quadrilha. Despacho do ministro do STF ainda não traz descrição da hierarquia do grupo criminoso e a eventual indicação do enquadramento de Bolsonaro na estrutura.

CARNAVAL

Mocidade Alegre é campeã do Carnaval 2024 de São Paulo. Escola do bairro do Limão, na zona norte da capital, comemora o bicampeonato e o 12º título da sua história.

CARNAVAL

Vilão do Carnaval, calor afeta shows e eleva atendimentos médicos. Apenas em São Paulo, postos de saúde dos megablocos receberam 2.037 foliões em busca de cuidados.

CARNAVAL

Blocos de rua 'macetam o Apocalipse'; diálogo entre Ivete e Baby do Brasil vira meme do Carnaval. Foliões e cantores de blocos de rua brincam com interação das cantoras sobre fim dos tempos.

CIÊNCIA

Pesquisadores descobrem muro da era do gelo sob mar Báltico. Construção de mais de 10 mil anos e 971 metros de extensão teria sido usada para caça de animais.

CULTURA

Herança alemã ronda 'Zona de Interesse', diz Sandra Hüller, indicada ao Oscar. Atriz que disputa troféu de melhor atriz por 'Anatomia de uma Queda' fala sobre seu distanciamento de Hollywood e política.

FOLHATEEN

'Redrum': Saiba de onde vem nome misterioso da nova música de 21 Savage. Faixa do novo disco 'American Dream' faz referência ao livro 'O Iluminado', de Stephen King, e à sua versão no cinema.