SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um veículo ocupado por dois idosos caiu em uma cratera aberta na rodovia Ingo Hering (BR-470), na cidade de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira (14). Eles não ficaram feridos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o asfalto cedeu e abriu uma cratera na altura do km 143 da rodovia, em razão das fortes chuvas que atingiram a região durante a noite e a madrugada, próximo ao bairro Canoas.

Um veículo do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) estava na rodovia desde a erosão e sinalizava o local e orientava os motoristas.

O casal, segundo os bombeiros, não percebeu os sinais de alerta e caiu na cratera, por volta das 5h. Eles conseguiram sair do veículo sozinhos e tiveram ajuda dos bombeiros para subir a encosta. Eles foram atendidos, não tinham ferimentos e recusaram encaminhamento para o hospital.

Não há previsão de quando o trecho onde a cratera se abriu será recuperado. O trânsito está sendo desviado por dentro do município, por causa da cratera.

De acordo com a Defesa Civil de Santa Catarina, nesta quarta (14), áreas de instabilidades associadas à atuação de uma frente fria provocam chuvas em todo o centro-leste catarinense, especialmente entre o Vale do Itajaí e o Planalto Norte.

A chuva deve ocorrer com intensidade moderada a forte. Após vários dias marcados pelo calor intenso, esta quarta será de temperaturas amenas em todo o estado. As máximas variam entre 20°C e 23°C nas regiões de divisa com o Paraná e em toda a costa, e entre 15°C e 19°C no sul do estado e nas regiões mais elevadas.