SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A capital paulista e as cidades da Grande São Paulo foram atingidas por 5.842 raios ao longo do dia nesta terça (13), principalmente no final da tarde, pouco antes e durante a forte chuva que atingiu toda a região.

Os municípios que mais registraram descargas atmosféricas foram São Paulo (1.789), Suzano (797) e Mogi das Cruzes (746), de acordo com o Elat (Grupo de Eletricidade Atmosférica) do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). Veja a lista completa mais abaixo.

A corrente típica de um raio é de 20 mil amperes, cerca de mil vezes a intensidade de um chuveiro elétrico.

De acordo com o Elat, o Brasil é recordista mundial em incidência de raios, com 78 milhões de descargas atmosféricas por ano. Em média, por ano, o fenômeno mata 110 pessoas no país e deixa mais de 200 feridos.

Devido a essa alta incidência, é preciso sempre se proteger para diminuir as chances de ser atingido por um raio.

Se estiver na rua, a dica é procurar abrigo em locais fechados, como prédios, lojas ou metrô, carros não conversíveis ou outro veículos. Em casa, deve-se evitar ficar próximo à rede elétrica, portas e janelas. Segundo o Elat, os locais extremamente perigosos são áreas abertas, como campos de futebol e trilhos.

Se estiver em um local onde não há abrigo próximo e sentir que os pelos de sua pele estão arrepiados, ou que a pele começou a coçar, fique atento, já que isso pode indicar a proximidade de um raio prestes a cair, afirma o Elat. Neste caso, a orientação é se ajoelhar e se curvar para a frente, colocando as mãos nos joelhos e a cabeça entre eles.

Município - Quantidade de raios nesta terça (13)

Arujá - 30

Barueri - 2

Biritiba Mirim - 57

Caieiras - 1

Cajamar - 52

Carapicuíba - 2

Cotia - 295

Diadema - 42

Embu - 101

Embu-Guaçu - 24

Ferraz de Vasconcelos - 395

Francisco Morato - 1

Franco da Rocha - 1

Guararema - 42

Guarulhos - 44

Itapecerica da Serra - 144

Itapevi - 53

Itaquaquecetuba - 56

Jandira - 5

Juquitiba - 135

Mairiporã - 2

Mauá - 84

Mogi das Cruzes - 746

Osasco - 5

Pirapora do Bom Jesus - 1

Poá - 34

Ribeirão Pires - 209

Rio Grande da Serra - 6

Salesópolis - 255

Santa Isabel - 17

Santana do Parnaíba - 19

Santo André - 80

São Bernardo do Campo - 238

São Caetano do Sul - 8

São Lourenço da Serra - 5

São Paulo - 1.789

Suzano - 797

Taboão da Serra - 4

Vargem Grande Paulista - 61

Total - 5.842

_Fonte: Elat_