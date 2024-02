SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um temporal de 40 minutos inundou uma das principais avenidas de Bauru, no interior de São Paulo, na tarde desta quarta-feira (14). A correnteza na avenida Nações Unidas arrancou pedaços do asfalto, arrastou carros e um banheiro químico e deixou pessoas ilhadas em um ponto de ônibus.

Moradores registraram imagens que mostram a avenida completamente coberta pela água nos arredores do Teatro Municipal e nas proximidades do terminal rodoviário da cidade. Em um dos vídeos, as pessoas ilhadas no ponto de ônibus quase são atingidas por um carro arrastado pela correnteza.

Outro flagrante mostra um homem levado pelas águas e sendo salvo por carnavalescos que estavam na região para acompanhar a apuração do desfile das escolas de samba locais, realizada no teatro.

Quando a água baixou, o cenário revelado foi de destruição na avenida, com placas inteiras de asfalto arrancadas. Ninguém ficou ferido.

A prefeita Suéllen Rosim (PSD) pediu para a população evitar as áreas alagadas e admitiu que o problema é reincidente na cidade. Segundo ela, há uma proposta em discussão na Câmara de Vereadores para realização de obras de drenagem e retomada da construção de uma estação de tratamento de esgoto.

"Sem essa autorização a gente não avança nesse grande projeto que vai resolver de vez esse problema", disse.

Bauru tem histórico de inundações e um dos pontos mais perigosos é a Nações Unidas. Em 2010, um jovem de 24 anos, Rafael Franco Zontini, morreu após ser arrastado pela enxurrada na avenida. Ele estava em um táxi, tentou sair e foi carregado pelas águas.

Em 2019, em outro ponto da cidade, um carro foi arrastado pela enchente na avenida Daniel Pacífico. Luciene Regina do Prado Silva, 43, e Bianca Prado Silva, 14, mãe e filha, estavam no veículo e morreram.