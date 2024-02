RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro) indeferiu, nesta quinta (15), os recursos de quatro escolas contra a comissão de frente da Viradouro. Caso os argumentos fossem aceitos, a escola seria punida com desconto de 0,5 ponto.

A Viradouro foi a campeã do Grupo Especial do Carnaval 2024 do Rio, com o enredo "Arroboboi, Dangbé" e teve uma vantagem de 0,7 ponto sobre a segunda colocada, a Imperatriz Leopoldinense.

Os recursos foram apresentados pela Grande Rio, Beija-Flor de Nilópolis, Mocidade e Imperatriz antes do da abertura das notas da apuração, na quarta (14). Salgueiro também apresentou um recurso, mas a liga considerou fora do prazo.

De acordo com as escolas, a Viradouro teria cometido infração do artigo 26 do regulamento, que determina número máximo de 15 integrantes na comissão de frente.

A Liesa, que deixou para analisar os recursos após a apuração da campeã, afirmou que os mesmos já poderiam ser considerados "inócuos", pois uma possível punição não tiraria o título da Viradouro.

Mesmo assim, a Liesa afirmou que não deixaria "de apreciar o mérito dos recursos interpostos, até mesmo para que não se paire dúvidas sobre a correta interpretação do dispositivo regulamentar", diz trecho da decisão.

Após análise dos vídeos apresentados, a Liesa afirmou que "durante todo desfile da agremiação não existiram de forma aparente ou em cena mais de 15 componentes que pudessem ensejar a penalidade pretendida", disse.

"Outras apresentações em anos anteriores promovidas por diversas escolas já se utilizaram de soluções semelhantes em suas apresentações, destacando-se o contínuo revezamento de integrantes em exibição para favorecer o brilho e impacto das comissões de frente em prol do espetáculo."

Envolvidos na comissão de frente da Viradouro afirmaram que houve o revezamento de integrantes.

De acordo com Jorge Perlingeiro, presidente da Liga, uma possível mudança nas regras será analisada "para deixar o carnaval menos engessado", disse.