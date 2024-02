SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um jovem de 20 anos foi hospitalizado e corre risco de perder o braço após um acidente em parque de diversões de Salvador.

A vítima teve o braço esmagado após uma falha em uma peça de um brinquedo, segundo testemunhas. Não há clareza sobre o que ocorreu com o equipamento até o momento. O caso ocorreu em um parque itinerante localizado no Campo do Pronaica na noite desta quinta-feira (15).

Equipes de resgate foram acionadas para retirar o jovem do brinquedo. Ele foi levado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Geral do Estado e seguia internado na manhã desta sexta (16).

A irmã da vítima, uma garota de 17 anos, foi socorrida com um ferimento leve no braço e recebeu alta. A informação foi dada por parentes da vítima à TV Bahia.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave, resultando em perda ou inutilização de membro. Dirigentes do parque serão ouvidos e o equipamento será periciado por equipes da 13ª DT de Cajazeiras.

A Secretaria de Saúde da Bahia foi procurada para informar o estado de saúde do jovem, mas não deu retorno até o momento.

O UOL não conseguiu encontrar representantes do parque até o momento. O espaço segue aberto para manifestação.