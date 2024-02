SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O número de mortes em decorrência da dengue no país continua a aumentar em meio aos surtos da doença. Nas últimas 48 horas, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal confirmaram novas ocorrências.

Nesta sexta-feira (16), o Centro de Vigilância Epidemiológica (CVE) do Estado de São Paulo recebeu a notificação de quatro óbitos, registrados nas cidades de Bauru (homem de 78 anos), Bebedouro (homem de 30 anos), Pederneiras (mulher de 79 anos) e Registro (homem de 85 anos).

Ao todo, foram confirmados 55.317 casos e 15 óbitos por dengue no estado.

Minas Gerais, que enfrenta uma epidemia da doença, confirmou na quinta-feira (15) uma morte em Nepomuceno, no sul do estado. Segundo dados do painel de monitoramento da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), a vítima foi uma mulher entre 60 e 69 anos, que apresentava hipertensão, diabetes, doença renal e doença autoimune como comorbidades.

Segundo boletim da SES, até quinta, o estado confirmou 62.872 casos da doença e 18 óbitos.

Já o Distrito Federal, unidade federativa com a maior incidência de dengue no país, confirmou mais 12 mortes em boletim epidemiológico divulgado na quarta-feira (14) -que contabiliza notificações recebidas até o último dia 10. O boletim anterior informava um total de 11 óbitos pela doença, agora são 23.

INCIDÊNCIA DA DENGUE NO BRASIL

O país ultrapassou a marca de meio milhão de casos prováveis de dengue nas seis primeiras semanas epidemiológicas do ano -quase o quádruplo do registrado no ano passado (128.842).

Distrito Federal, Minas Gerais e Acre são as unidades federativas com maior índice de transmissão da doença no Brasil segundo dados do Ministério da Saúde (MS).

O coeficiente de incidência (INC), critério do MS para classificar a doença em relação à população, permite determinar em quais áreas há maior ou menor incidência dela. Quanto maior o INC, maior a transmissão.

VACINAÇÃO

O MS iniciou na quinta-feira (8) da semana passada a distribuição da vacina contra dengue aos estados. Essa primeira remessa, com 712.184 doses da Qdenga, será destinada a crianças de 10 a 11 anos dos municípios selecionados pelo ministério em conjunto com o Conass (Conselho Nacional de Secretários de Saúde) e o Conasems (Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde).

No estado de São Paulo, receberão essas doses iniciais as cidades de Guarulhos (34.270 doses), Suzano (8.409), Guararema (800), Itaquaquecetuba (10.960), Ferraz de Vasconcelos (4.994), Mogi das Cruzes (12.143), Poá (2.834), Arujá (2.343), Santa Isabel (1.423), Biritiba-Mirim (821) e Salesópolis (419).