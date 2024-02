SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo terceiro ano seguido, a USP (Universidade de São Paulo) é a única universidade latino-americana a figurar entre as cem instituições com maior reputação acadêmica do mundo, segundo o World Reputation Ranking 2023, divulgado nesta terça-feira (13) pela consultoria britânica de educação superior THE (Times Higher Education).

A USP ficou entre a 81ª e a 90ª posição. O ranking lista individualmente até a 50ª posição. A partir daí, agrupa as intituições de dez em dez, uma vez que a diferença entre elas é muito pequena.

Nos três primeiros lugares estão as universidades norte-americanas de Harvard (1º lugar, pelo 13º ano seguido), MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts, 2º) e de Stanford (3º).

O Brasil é o único país da América Latina a ter pelo menos uma universidade classificada. Na posição alcançada, a USP se equipara a instituições como a Universidade Leiden (Holanda), a Universidade Nacional Australiana (Austrália) e a Universidade de Bonn (Alemanha). A Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) é a outra brasileira da lista, classificada no grupo 151-175.

Ao todo, 31 países tiveram universidades classificadas entre as 200 melhores. Os Estados Unidos são o país com mais instituições na lista, 52. Na sequência, vêm Reino Unido, com 20 instituições; China, com 15, e Alemanha, com 14.

A pesquisa para o ranking ouve apenas acadêmicos experientes e com textos publicados, que opinam sobre excelência em pesquisa e ensino em suas disciplinas e nas instituições com as quais estão familiarizados. O ranking de 2023 é baseado em uma pesquisa realizada entre outubro de 2022 e janeiro de 2023, que recebeu 38.796 respostas de 166 países.

Os acadêmicos são questionados sobre seu conhecimento em suas disciplinas específicas. Eles não são solicitados a criar rankings ou listar uma ampla gama de instituições; apenas nomeiam, no máximo, 15 universidades que acreditam ser as melhores tanto em pesquisa quanto em ensino em sua área.

"As duas pontuações para pesquisa e ensino são combinadas na proporção de 2 para 1, dando mais peso à pesquisa, porque nossos consultores especialistas sugeriram que há maior confiança na capacidade dos respondentes de fazer julgamentos precisos sobre a qualidade da pesquisa", explica a consultoria.

Segundo Erika Yamamoto, do Jornal da USP, os pontos para avaliar a reputação se referem ao número de vezes que uma instituição foi citada pelos entrevistados como sendo a melhor em seus respectivos campos de conhecimento. "Os acadêmicos consultados poderiam destacar as universidades que consideravam as mais fortes, regional e globalmente, em suas áreas específicas, dentre as mais de 6.000 instituições de ensino superior existentes no mundo."

UNIVERSIDADES DE MELHOR REPUTAÇÃO NO MUNDO

Avaliação por ensino e pesquisa

Pos. - Instituição - País

1º - Universidade de Harvard - Estados Unidos

2º - MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussets) - Estados Unidos

3º - Universidade de Stanford - Estados Unidos

4º - Universidade de Oxford - Reino Unido

5º - Universidade de Cambridge - Reino Unido

6º - Universidade da California em Berkeley - Estados Unidos

7º - Universidade Princeton - Estados Unidos

8º - Universidade Tsinghua - China

9º - Universidade Yale - Estados Unidos

10º - Universidade de Tokyo - Japão

81º-90º - USP (Universidade de São Paulo) - Brasil

151º-175º - Unicamp (Universidade de Campinas) - Brasil

_Fonte: Ranking Times Higher Education 2023_