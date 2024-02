SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motorista derrubou parte da mureta do Shopping Metrô Santa Cruz, em São Paulo, na tarde desta sexta-feira (16). Um pedestre foi atingido por um pedaço da estrutura.

O carro era manobrado no estacionamento do penúltimo andar do prédio quando bateu na mureta. O automóvel era dirigido por um funcionário de uma locadora de veículos, segundo informou o shopping.

Logo abaixo do local onde houve a colisão, há um ponto de ônibus.

Uma pessoa foi atingida e sofreu uma fratura. A vítima provavelmente era um vendedor ambulante que passava no local, segundo disseram testemunhas ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

O homem foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Municipal Doutor Arthur Ribeiro de Saboya.

O Shopping Metrô Santa Cruz afirmou que a equipe de brigada realizou o primeiro atendimento à vítima. Em seguida, "acionou o Corpo de Bombeiros, que encaminhou o ferido ao hospital. As causas do acidente com um funcionário da locadora de veículo estão sendo apuradas".