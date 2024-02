CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um deslizamento de terra na BR-470, em Rio do Sul, em Santa Catarina, arrastou a pista para dentro do rio Itajaí-Açu, nesta sexta-feira (16). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que a via desmancha, pouco antes das 12h.

Ao lado, já havia uma cratera aberta desde quarta-feira (14), quando o ponto do quilômetro 143 foi interditado pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) e pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A primeira ruptura do solo, na quarta (14), provocou a abertura de uma cratera de mais de 30 metros de comprimento. Fortes chuvas atingiram a região na madrugada de quarta.

Com o aparecimento da cratera, equipes do Dnit já tinham iniciado as obras no local, quando foram surpreendidos por um novo deslizamento nesta sexta. Ninguém ficou ferido.

Na madrugada de quarta, um carro com um casal de idosos chegou a cair na cratera. Eles conseguiram sair do veículo por conta própria, sem ferimentos.

O Dnit informou que uma equipe fará uma visita técnica ao local neste sábado (17) para avaliar o novo deslizamento.

O tráfego é desviado por dentro do município de Rio do Sul, utilizando a Estrada da Madeira. Para veículos pesados, a rota alternativa é a BR-282.