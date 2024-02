RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Carnaval ainda não acabou, e foliões foram às ruas do Rio de Janeiro neste sábado (17) para curtir o restinho da festa. Na Lapa, o bloco Quizomba começou seu cortejo por volta das 13h.

O tema deste ano escolhido pelo bloco foi "Faça amor, não faça guerra". E o público do Quizomba seguiu o lema à risca. É o caso cabeleireira Luizi Lemos, 37, e da pedagoga Bianca Gomes, 45, que se fantasiaram de cupido para curtir a folia.

"Vamos espalhar o amor sem dor", disse Gomes.

Lemos completa: "Vamos começar a flechar as pessoas agora. Mas a fantasia tem funcionado pra gente".

Para 2024, o Quizomba preparou uma homenagem para MC Marcinho, que morreu no ano passado. O príncipe do funk foi lembrado com a banda tocando seus principais hits, como "Glamurosa" e "Princesa".

Ainda seguindo o tema do bloco, a dentista Adelizi Ribeiro, 41, e o analista de sistema Rodrigo Soares, 43, escolheram o cortejo para comemorar os 17 anos juntos. O casal, que se conheceu no Carnaval, veio de vaca para o Quizomba.

"Amor de Carnaval é o que dura. Nós viemos de vaca profana e vaca apocalíptica, a la Caetano Veloso", explica Soares.

"Estamos trazendo a palavra do Carnaval", completa Ribeiro.

Ainda no Centro do Rio, a cantora Anitta arrastou uma multidão com o Bloco da Poderosa. A festa lotou a avenida Primeiro de Março. A via tem sido usada pelos megablocos por orientação da prefeitura do Rio.

Desde 2018, o Executivo carioca decidiu mudar os locais dos superdesfiles para a rua no Centro. Antes, eles costumavam acontecer na orla de Copacabana e na avenida Presidente Vargas. A mudança, de acordo com a prefeitura, foi feita para diminuir o impacto no fluxo da cidade.

O cortejo deste sábado foi o último do projeto de Carnaval de Anitta -antes, ela tocou em Salvador, Florianópolis, Brasília, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Vitória, São Paulo, Curitiba, entre outras cidades. A cantora, que homenageou as escolas de samba em seus looks ao longo do Carnaval, decidiu celebrar a Mangueira na roupa de hoje.

O desfile da Poderosa terminou por volta de meio-dia.

CALOR NÃO DÁ TRÉGUA AOS FOLIÕES

Apesar da chuva ao longo da semana, o calor não deu trégua neste sábado. Para contornar a canícula, foliões apostarem em leques, chapéus e até em sombrinhas.

"Hoje é o primeiro dia que saí no Carnaval, está muito quente. Só vim mesmo porque amo o Quizomba", conta a fotógrafa Katia Nunes, 56, que incorporou uma sombrinha japonesa em sua fantasia.

Ela e mais duas amigas, a administradora Raquel Salles, 43, e a vendedora Tatiana Delgado, contam que sempre preparam um kit de emergência para levar aos blocos.

"A gente carrega sempre uns 2 litros de água e amendoim. Quando tem uma pausa, a gente come. Assim dá para aguentar bem a festa", conta Salles.

"Já eu prefiro o calor", diz Delgado, que escolheu a fantasia de sol para homenagear o clima quente do verão.