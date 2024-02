SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob forte mormaço, o bloco Praieiro, da banda baiana Jammil e Uma Noites, deu início à festa de pós-Carnaval em São Paulo por volta das 12h45 deste sábado (17), com o hit "Praieiro". O cortejo acontece na avenida Henrique Schaumann, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo.

Uma aglomeração de foliões se concentrava próximo ao trio elétrico, mas ambulantes disseram que o movimento está fraco, abaixo do esperado. Na avaliação de trabalhadores ouvidos pela reportagem, a concorrência foi dura neste ano.

"O Carnaval todo foi ruim, porque liberaram licença para muitos ambulantes. Qualquer bloco que você vá tem muitos ambulantes e pouca venda", disse Willian da Silva Pelegatti, 37.

A estudante de odontologia Isadora dos Santos Silva, 21, contava com as vendas no Carnaval para comprar o material da faculdade. Ela, que cursa o 5º semestre na Uninove, trabalha como recepcionista hospitalar e trabalhou também em blocos no Ibirapuera, na zona sul, e hoje em Pinheiros.

Ela disse que precisa arrecadar em torno de R$ 2.500, mas só conseguiu R$ 1.500. O valor era a expectativa diária da estudante, mas ela também reclamou da concorrência acirrada entre ambulantes.

O lado bom é que foliões elogiaram o fato de curtirem o Carnaval sem ter que ficar em aglomeração.

O casal de auxiliares administrativos Pablo Martins, 24, e Catarina Costa, 21, conta que começou a namorar no Carnaval de 2018 e que desde então frequenta blocos mais tranquilos.

"Nós gostamos de bloco tranquilo, que dá para curtir sem briga e confusão. Também somos fâ do Jammil e do axé Bahia", conta Martins.