SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Policiais civis apreenderam 522 celulares em lojas suspeitas de comercializar irregularmente aparelhos e peças sem procedência na cidade de Santos, no litoral de São Paulo.

As buscas foram feitas na sexta (16) em duas lojas situadas no bairro Jardim Rádio Clube. Essa é a terceira fase da Operação Blocksignal, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, e foi conduzida por policiais da Delegacia Seccional de Polícia de Santos.

Maior parte dos celulares foi apreendida em assistência técnica. No estabelecimento, a polícia encontrou 330 celulares. De acordo com a Polícia Civil, as peças na loja não tinham procedência e os serviços de reparo não possuíam ordem de execução dos supostos clientes.

Os policiais localizaram 192 aparelhos nas mesmas condições em outra loja. Os celulares apreendidos teriam sido adquiridos em feiras na cidade de São Vicente e estavam sem nota fiscal. Os proprietários das lojas foram autuados em flagrante por crimes contra as relações de consumo.