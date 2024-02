SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fugitivos de Mossoró fazem reféns, BH decreta emergência em saúde pela dengue, IPI privilegia carro que roda com etanol e outras notícias do dia na Folha para começar o seu domingo (18).

COTIDIANO

Fugitivos de Mossoró fizeram família refém na noite desta sexta, dizem investigadores. Eles ficaram na casa por cerca de quatro horas, onde fizeram ligações para o Rio de Janeiro, se alimentaram e levaram celulares.

DENGUE

Belo Horizonte decreta emergência em saúde por epidemia de dengue. Minas Gerais concentra 1 em cada 3 casos prováveis da doença, que já matou 94 no país neste ano.

ECONOMIA

IPI Verde privilegia carro que roda com etanol e prejudica montadoras chinesas. Proposta traz alíquota mais alta para híbridos a gasolina em comparação aos veículos flex sem eletrificação.

ECONOMIA

Em dez anos, ninguém vai mais cozinhar, diz presidente do iFood. Fabricio Bloisi, fundador do maior aplicativo de entregas da América Latina, prevê que preço da comida feita fora de casa compensará o abandono do fogão.

POLÍTICA

Maioria dos participantes se cala, e só Queiroga e Rosário defendem reunião com teor golpista. Ex-ministros de Bolsonaro negam que declarações tenham defesa de golpe de Estado, como diz PF.

JUSTIÇA

Defesa vê violação de sigilo em inquérito sobre hostilidade a Moraes e pede retirada de diálogos. Advogado solicita exclusão ao STF e questiona exposição de conversa profissional em documento da PF sobre episódio em Roma.

PRESÍDIOS FEDERAIS

Presídios federais no Brasil não acompanham transformação de facções, dizem especialistas. Descentralização do crime pode limitar efetividade de penitenciárias, que enfrentam teste inédito após fuga em Mossoró (RN).

RÚSSIA

Putin tem maior vitória em quase um ano na Guerra da Ucrânia. Forças de Kiev abandonam Avdiivka, abrindo espaço para a conquista do leste do país.

ITÁLIA

Sem contato com a Itália, descendentes mantêm tradições no Espírito Santo. Parentes diretas de italianos do 1º navio a chegar ao Brasil dizem que culinária e costumes as aproximam da terra dos antepassados.

LITORAL SP

Um ano após tragédia em São Sebastião, ações de governos atrasam e não eliminam riscos. Prefeitura diz que atraso ocorreu devido à necessidade de conclusão de estudos; gestão Tarcísio afirma ter investido mais de R$ 1 bilhão no litoral norte.

ILUSTRADA

Como Hialmar d'Haese, morto em janeiro, criou a formiguinha Smilinguido. Personagem evangelizador se tornou uma marca presente no cinema e no YouTube, gerando R$ 10 milhões a cada ano.

LULA

Lula critica Israel por guerra e diz que mazelas não serão resolvidas por extrema direita racista. Presidente brasileiro discursou na abertura da cúpula da União Africana, na Etiópia.

MERCADO

McFish só com hora marcada; ação do McDonalds, alvo de críticas, termina domingo (18). Rede fez pré-venda do lanche, não deu conta da demanda e agora orienta consumidor a agendar retirada e apenas em algumas unidades.