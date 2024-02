RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Para fechar oficialmente o Carnaval do Rio de Janeiro, o Monobloco ocupou desde cedo as ruas do centro da cidade neste domingo (18). O megabloco, liderado por Pedro Luís, Celso Alvim, C.A. Ferrari e Sidon Silva, desfilou pela rua Primeiro de Março, no centro da cidade.

A bateria começou a esquentar por volta das 7h50 da manhã, e o bloco saiu às 9h. Neste ano, o Monobloco tem como tema "Toca Esse Tambor", uma referência à música feita por Jorge Aragão para o bloco.

O cantor e sambista também foi lembrado no repertório do bloco. "No ano em que somos contemplados com uma música inédita de Jorge Aragão, um dos maiores ícones do samba e da música brasileira, o bloco devolve o presente trazendo várias de suas pérolas para o repertório do Carnaval 2024", destaca o vocalista e um dos fundadores do Monobloco, Pedro Luís.

A bateria do megabloco é composta por cerca de 300 integrantes que participam das oficinas de percussão ao longo do ano. Neste ano, o desfile teve a participação da cantora Thais Macedo.

"É uma emoção muito grande, depois de janeiro e fevereiro de festa, fechar o Carnaval com chave de ouro junto com o Monobloco", disse ela, que é rainha de bateria do grupo, e sambou junto à bateria após cantar em cima do trio.

Entre as musicas que fizeram parte do repertório estão "Taj Mahal" e "Fio Maravilha", ambas de Jorge Ben Jor, "Saideira", do Skank, "Toda Forma de Amor", de Lulu Santos, e o clássico enredo do Salgueiro de 1993, "Peguei um Ita no Norte" --também conhecido como "Explode Coração".

Além da bateria e dos músicos, o Monobloco trouxe em seu desfile uma apresentação de artistas acrobatas. Eles se juntaram com dançarinos amadores, que formam a comissão de frente do bloco, e se divertiram entre acrobacias, passos de funk e movimentos de capoeira.

O encerramento oficial do Carnaval, feito pelo Monobloco, também contou com a presença de integrantes do tradicional Cacique de Ramos, que desfilou no início do feriado.

"Já temos essa parceria com o Monobloco. Todo ano estamos aqui, desfilando. Eles fecham o Carnaval, a gente abre", diz Luis Carlos, conhecido como Boneco, do Cacique.

Neste domingo, os momentos de sol foram alternados com outros mais nublados, e até algumas gotas de chuva chegaram a cair, para refresco do público.

Também para aliviar o calor entre os foliões, equipes da prefeitura do Rio usaram mangueiras para jogar água na multidão. Além disso, no improviso, algumas pessoas furaram garrafas e copinhos d'água para se molhar. Marcas patrocinadoras do carnaval também borrifaram água no público.

Fantasias

Umas das principais tendências do Carnaval, que se repetiu no Monobloco, foi o tapa-mamilo, para que as mulheres aproveitem a folia sem preocupação. O adereço, porém, não se restringiu apenas ao público feminino.

O estudante Ian Gabriel Bezerra da Silva, 19, usou o acessório em sua fantasia improvisada.

"Eu pensei em algo confortável, misturando o branco com o colorido. O Carnaval é o momento que podemos ser quem nos queremos ser", afirmou. "Como um homem gay, quis expressar quem eu sou e a minha liberdade."

A despedida do Carnaval também já é o momento de pensar na fantasia do ano seguinte, enfatizou a bronzeadora Ivyan Marley, 26, que, em 2024, escolher se vestir de coelho, assim como as mulheres da sua família.

"Nós sempre saímos juntas no Carnaval, mas este ano decidimos inovar e fazer a mesma fantasia", conta. "Assim que acabar aqui, a gente já vai começar a pensar na fantasia do próximo ano."

