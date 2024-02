SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Pernambuco prendeu no sábado (17) um dentista de 55 anos por ministrar cursos de reposição hormonal. Resolução do CFO (Conselho Federal de Odontologia) proíbe os profissionais da área de realizarem o procedimento e também de palestrar sobre o assunto.

Marco Botelho estava dando um curso no Recife quando foi preso pelos agentes. Segundo o CRO-PE (Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco), ele já havia sido autuado por praticar "exercício ilegal" em Santa Catarina.

Ao UOL, o dentista definiu como um "absurdo" ter sido preso durante uma aula e disse que trabalha no assunto há mais de 20 anos. "Tudo que eu falo nos meus cursos faz parte da minha tese de doutorado. São mais de 40 trabalhos publicados ao longo desses anos", afirmou.

O profissional teve seu registro cassado, segundo o CRO-PE. Ele pagou fiança de R$ 20 mil e foi solto. Uma multa judicial de R$ 100 mil foi estabelecida, caso ele descumpra a decisão de não oferecer os cursos ou realizar o procedimento.

A Polícia Civil de Pernambuco disse que Botelho foi autuado por exercício ilegal da medicina, arte dentária ou farmacêutica e por desobediência. Os livros do dentista foram apreendidos e os cursos previstos para os próximos meses foram suspensos.

Botelho disse que sofre uma "inquisição moderna" e uma campanha de discriminação por parte dos conselhos da profissão. "No tempo da inquisição, a igreja condenava aqueles que estudavam, e hoje em dia a gente se depara com a mesma abordagem", apontou.

Críticas de entidades médicas. Botelho já foi criticado por suas práticas, por órgãos como o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina e de São Paulo.

Ele disse que suas análises, como "a quimioterapia mata mais do qualquer outra droga", "incomodam pessoas do alto escalão". Botelho tem artigos publicados no PubMed e explicou que seus procedimentos se baseiam nesses estudos divulgados.

"Quem está falando não é um bandido, não é um estuprador, é um professor, um concursado, e que desenvolveu uma técnica de reposição hormonal para salvar sua mãe.", disse Marco Antonio Botelho

Segundo o dentista, sua mãe removeu uma mama após ser diagnosticada com câncer em 2001. "Quando eu vi que o que tiraram da minha mãe não era tumor, era uma bola de cálcio, eu não deixei fazer isso na outra mama", contou.