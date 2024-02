SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Israel declara Lula 'persona non grata' após comparação com Holocausto nazista, morre o empresário Abilio Diniz e outras notícias para começar esta segunda (19).

LULA-ISRAEL

Israel declara Lula 'persona non grata' após comparação com Holocausto nazista. Ministro de Netanyahu afirma que país 'não esquecerá, nem perdoará' o petista após fala sobre ações em Gaza.

Presidente compara ação de Israel em Gaza à de Hitler contra judeus.

LULA-ISRAEL

Netanyahu diz que Lula 'cruzou linha vermelha' ao comparar ações em Gaza a Holocausto. Embaixador brasileiro em Israel foi convocado para uma conversa de repreensão.

ENERGIA LIMPA

Energia limpa vive boom global e no Brasil e 'cria' 36 novas usinas de Itaipu. Investimentos no setor devem somar o equivalente à metade do PIB brasileiro em 2030.

ENERGIA LIMPA

Montadoras revisam prazos para eletrificar carros e evitam falar do fim dos motores a combustão. Apenas a Volvo cravou uma data (2030) para suspender essa produção.

JUSTIÇA

OAB aciona STF e PGR contra delegado da PF após exposição de conversas em inquérito sobre Moraes. Advogado de família investigada sob suspeita de hostilidade em Roma questionou violação de sigilo profissional.

VIOLÊNCIA

Lewandowski diz que soube pela imprensa de relatórios de falhas em presídio de Mossoró. Sobre barra de ferro usada em fuga ter saído da própria cela, ministro ressaltou antiguidade dos projetos.

ELEIÇÕES 2024

Bolsonaro traça estratégia de 'jogo de War' para frear esquerda nas capitais. PL quer eleger até mil prefeitos pelo país, mas negocia alianças em grandes cidades e vai apoiar outros partidos em SP, Natal e Porto Alegre.

ABÍLIO DINIZ

Morre aos 87 o empresário Abilio Diniz, que impulsionou o Grupo Pão de Açúcar. Empresário construiu império do varejo alimentar, enfrentou crises, sequestro, disputa familiar e se reposicionou no mercado.

Empresários e políticos lamentam a morte de Abilio Diniz.

CHUVA

Temporal em São Paulo causa enchentes na zona oeste. Toda a cidade ficou horas em estado de atenção para alagamentos; chuva com raio e ventania também atingiu região metropolitana.

GAL COSTA

Viúva de Gal Costa briga com filho da cantora por direitos autorais; ouça a gravação. Gabriel da Costa Penna Burgos não concordou com os termos de uma declaração de dívidas dela com gravadora Biscoito Fino.

SAÚDE MENTAL

'Tive muito medo do julgamento', diz Vanessa Lopes, diagnosticada com psicose aguda. Pais de ex-BBB choram em entrevista ao Fantástico: 'Ela não sabia nem se a gente era real'.