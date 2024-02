RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois DJs foram mortos por um grupo armado que invadiu um sítio, na madrugada desta segunda (19), em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Além deles, um cantor de pagode e uma mulher também ficaram feridos em meio ao tiroteio.

A principal linha de investigação é a de que traficantes do CV (Comando Vermelho), maior facção do estado e de influência na Vila Kennedy, invadiram o sítio, que fica na comunidade Catiri, área de traficantes do TCP (Terceiro Comando Puro). Não houve prisões.

Os DJs foram identificados como Aléx Matos Adriano, 28, e Lorran Oliveira dos Santos, 34. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ambos já chegaram mortos ao Hospital Municipal Albert Schweitzer.

Entre os feridos, a mulher já foi liberada, e o cantor continua internado em estado estável.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que o policiamento foi reforçado na região. A Polícia Civil disse, também em nota, que "o caso foi registrado na 34ªDP (Bangu). Testemunhas estão sendo ouvidas, e os agentes buscam imagens de câmeras de segurança da região. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos".