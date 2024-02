SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Bridgit Mendler, 31, anunciou que está assumindo o cargo de CEO da empresa Northwood Space.

A ex-estrela da série "Boa Sorte, Charlie"e "Lemonade Mouth", ambas da Disney, se tornou CEO de uma empresa de satélites da Califórnia. Bridgit largou a carreira de artista e se dedicou ao universo acadêmico.

Ela fez o anúncio em sua conta no X (antigo Twitter), falando assumirá o cargo da empresa em que é co-fundadora. A Northwood Space teve um investimento de R$ 31,2 milhões.

Bridgit tem uma graduação em Antropologia na Universidade do Sul da Califórnia, seguida do título de mestre no MIT (Instituto de Tecnologia de Massachusetts). Depois, ela seguiu para uma licenciatura em Direito em Harvard, e por fim fez um doutorado em Filosofia.