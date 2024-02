SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O turista Pedro Henrique Pereira Alves, 29, morreu afogado em uma cachoeira localizada na fazenda São Bento, em Alto Paraíso de Goiás, na Chapada dos Veadeiros (GO), após escorregar e cair na água enquanto se divertia com um grupo de familiares e amigos.

Uma equipe de salvamento do Corpo de Bombeiros foi chamada para socorrer o jovem, mas ele já estava morto quando foi retirado de uma profundidade de sete metros.

Pedro estava no local com um grupo de 11 turistas. Eles saíram do Distrito Federal para aproveitar o dia na cachoeira Almécegas I. Segundo o relato de testemunhas, por volta das 12h de sábado (17) o turista escorregou em um desnível e caiu na parte funda da cachoeira.

Ele ficou submerso durante uma hora até ser retirado. Os bombeiros utilizaram técnicas de salvamento terrestre, com pranchas e fita tubular, para resgatar o corpo e levá-lo até a sede da fazenda, a um quilômetro de distância. O percurso é de terreno rochoso e íngreme.

Além dos bombeiros, policiais militares, policiais técnicos e seis guias locais participaram da operação de resgate do corpo.

Pedro foi enterrado nesta segunda-feira (19) no Cemitério do Gama, no Distrito Federal. No velório, o pai do turista afirmou a jornalistas que o filho não sabia nadar.