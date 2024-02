SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-deputado distrital Carlos Xavier foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal. Ele era procurado por mandar matar um adolescente em em 2004.

Xavier foi abordado em uma barreira de rotina na BR-080 na tarde desta segunda-feira (19). Policiais perceberam que ele era foragido da Justiça pelo crime de homicídio após consultar o nome dele.

O ex-deputado recebeu a voz de prisão e foi levado à 18ª DP. A Polícia Civil do DF confirmou a condução do homem até o local. Ele está à disposição da Justiça.

O UOL entrou em contato com quatro advogados que defenderam o ex-deputado no caso em busca de um posicionamento. O espaço será atualizado tão logo haja retorno.

Carlos foi condenado em 2014 por ser mandante da morte do adolescente Ewerton da Rocha Ferreira. O rapaz, então com 16 anos, foi assassinado em um ponto de ônibus do Recanto das Emas.

RELEMBRE O CASO

Xavier foi condenado por homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ele teria ordenado o crime por acreditar que o adolescente morto tinha um caso com a ex-mulher dele. À Justiça, a mulher negou o caso, mas disse que se relacionou com um amigo da vítima, de 18 anos.

Durante julgamento, os pais de Ewerton afirmaram que viram o filho ser ameaçado pelo ex-deputado mais de uma vez.