SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Parte de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta terça-feira (20) em meio à chuva que atinge a cidade.

A zona sul e a Marginal Pinheiros entraram em atenção às 12h35, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas).

As zonas oeste e sudeste também entraram em estado de atenção às 13h50.

As chuvas fortes que atuaram de forma isolada principalmente na Zona Sul se deslocaram para o ABC paulista e litoral sul.

Imagens do radar meteorológico do CGE mostram chuva leve na zona sul, porém, chove forte na zona oeste, principalmente na região da subprefeitura do Butantã. Essas chuvas podem atingir a zona sudeste.

Foram registrados dez chamados para quedas de árvores na capital e região metropolitana, informou o Corpo de Bombeiros. Os registros foram feitos em Itaquaquecetuba, Itapevi, Jardim Helena, Jardim Paulista, Lapa e Osasco.

As próximas horas seguem com tempo instável na cidade, segundo o CGE. A previsão é de chuvas isoladas com forte intensidade e potencial para rajadas de vento, alagamentos, transbordamentos e eventual queda de granizo. Esse quadro aumenta a chance de queda de árvores e deslizamentos de terra.