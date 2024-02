SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Policiais militares foram flagrados quebrando uma câmera de monitoramento em uma rua da Prainha, comunidade em Guarujá, no litoral paulista. Não há informações sobre o motivo que levou os PMs a destruírem o equipamento, nem quando o caso teria ocorrido.

A gravação mostra quatro policiais em uma rua perto de um beco. Ao menos um deles segura uma arma longa. Próximo aos policiais, um homem está encostado em um veículo estacionado.

Os policiais notam a presença da câmera de monitoramento e passam a observá-la. Um deles então pega um pedaço de madeira, vai em direção à câmera e dá vários golpes no equipamento.

Procurada nesta terça (20), a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirmou que todas as imagens estão sendo analisadas para identificar os policiais envolvidos.

"A ação não condiz com a conduta da corporação. As forças de segurança do Estado são instituições legalistas que atuam no estrito cumprimento do seu dever constitucional", disse a pasta.

"A Corregedoria da Polícia Militar está à disposição para formalizar e apurar toda e qualquer denúncia contra agentes públicos, reafirmando o compromisso com a legalidade, os direitos humanos e a transparência", acrescentou.

A reportagem procurou a Prefeitura de Guarujá para questionar se a câmera destruída pertencia à administração, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.