SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Cem agentes da Força Nacional embarcam nesta terça-feira (20) para atuar nas buscas pelos dois foragidos da penitenciária federal de Mossoró (RN). O ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski, anunciou o reforço na segunda-feira (19).

A previsão de chegada é para quinta-feira (22), informou o Ministério da Justiça e Segurança. Também estão sendo enviadas 22 viaturas.

O efetivo é formado por policiais e bombeiros militares que já integram a Força.

A pasta diz que os agentes atuarão por 30 dias no município. No entanto, as buscas pelos dois homens, que escaparam na quarta-feira (14), não têm prazo para acabar.

O trabalho de busca será realizado em todo o território, que é composto por matas, zonas rurais e áreas de grutas. As estradas da região estão sendo monitoradas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Estão em curso investigações administrativas para apurar eventuais cúmplices na fuga, disse o ministério. As apurações estão sob o comando do secretário nacional de Políticas Penais, André Garcia. A Polícia Federal também abriu investigação criminal.

FORÇA-TAREFA

O governo do Rio Grande do Norte informou que faz buscas com o auxílio de aeronaves e pelas estradas, nas divisas com Ceará e Paraíba. O Ministério da Justiça e Segurança Pública mobilizou ainda a Polícia Rodoviária Federal para tentar a recaptura dos presos por rodovias federais.

Ainda trabalham em conjunto a Polícia Federal, Polícia Penal Estadual, Polícia Militar e Polícia Civil do estado. A Ficco (Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado) também foi acionada para colaborar com os esforços de localização e prisão dos foragidos. O grupo congrega as polícias federais e estaduais nas ações de repressão da criminalidade organizada.

Desde o dia da fuga, Secretarias de Segurança Pública de três estados atuam juntas para fiscalizar divisas. Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará aumentaram o policiamento terrestre e aéreo da região.

A Polícia Federal enviou drones e helicóptero. Uma aeronave com os equipamentos partiu de Brasília na última quinta-feira (15) para o Rio Grande do Norte.

A PF também foi orientada a colocar os nomes dos fugitivos no Sistema de Difusão Laranja da Interpol e a incluí-los no Sistema de Proteção de Fronteiras.