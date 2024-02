SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma aeronave de pequeno porte caiu em Barueri (SP) na tarde desta terça-feira (20). Não há óbitos até o momento. As informações são do Corpo de Bombeiros de São Paulo.

Sete pessoas ficaram feridas e foram socorridas. Uma estava em parada cardiorrespiratória e foi levada ao Hospital Engenho Novo. O piloto ficou preso nas ferragens.

Os bombeiros foram acionados para a queda de uma aeronave às 16h20. A queda aconteceu na Avenida Marco, na altura do número 30, próximo a um mercado. Ainda não há informações do modelo ou detalhes da aeronave, segundo o Capitão Maycon Cristo, do Corpo de Bombeiros, afirmou em entrevista ao Brasil Urgente, da TV Bandeirantes.

Oito viaturas e um helicóptero foram encaminhados na operação.