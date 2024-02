RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um helicóptero que levava três pessoas a bordo está desaparecido desde a noite desta segunda-feira (19) no Pará. A aeronave modelo Robinson 44 saiu do município de Novo Repartimento em direção a Marabá --as cidades ficam 137 km distantes uma da outra.

Equipes da Aeronáutica fazem as buscas com apoio da Polícia Rodoviária Federal, que auxilia com um helicóptero. No início da noite desta terça (20), o trabalho foi interrompido por causa das condições climáticas e deve ser retomado nesta quarta (21), segundo a corporação.

Entre os passageiros está um servidor do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes), além de outro passageiro e o piloto. A identidade deles não foi divulgada.

Em nota, o Dnit afirma que o funcionário não estava a serviço da autarquia, mas que acompanha as buscas.

A Polícia Civil investiga o desaparecimento da aeronave.