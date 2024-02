SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os casos graves de dengue subiram 196,7% em 2024 na comparação com o ano passado, segundo boletim do Ministério da Saúde divulgado ontem.

Desde o início do ano até o último sábado (17), as contaminações graves no país foram 7.575. No mesmo período de 2023, esse número foi de 2.553. A quantia atual é quase três vezes maior que a registrada no ano passado.

Os casos prováveis saltaram de 165.839 para 688.461. Nessa contabilização, o Ministério da Saúde não especifica quantos foram, de fato, confirmados, e quantos foram descartados.

Nas sete primeiras semanas de 2024, 122 pessoas morreram por dengue. No ano passado, os óbitos registrados foram 118 no mesmo período.

Veja a lista de casos graves por estado em 2024

Distrito Federal: 1.502

São Paulo: 1.189

Minas Gerais: 1.158

Paraná: 965

Goiás: 846

Rio de Janeiro: 707

Espírito Santo: 291

Bahia: 285

Santa Catarina: 247

Mato Grosso: 102

Rio Grande do Sul: 91

Mato Grosso do Sul: 34

Piauí: 27

Amazonas: 24

Pará: 15

Pernambuco: 15

Ceará: 14

Maranhão: 12

Rio Grande do Norte: 12

Alagoas: 10

Tocantins: 10

Sergipe: 6

Paraíba: 5

Rondônia: 5

Amapá: 2

Roraima: 1

Acre: 0

Veja a lista de mortes por estado em 2024

Distrito Federal: 35

Paraná: 21

Minas Gerais: 20

São Paulo: 13

Santa Catarina: 8

Goiás: 7

Rio de Janeiro: 4

Rio Grande do Sul: 4

Bahia: 3

Espírito Santo: 3

Mato Grosso: 2

Amapá: 1

Paraíba: 1

Acre: 0

Alagoas: 0

Amazonas: 0

Ceará: 0

Maranhão: 0

Mato Grosso do Sul: 0

Pará: 0

Pernambuco: 0

Piauí: 0

Rio Grande do Norte: 0

Rondônia: 0

Roraima: 0

Sergipe: 0

Tocantins: 0

COMO SE PROTEGER

A dengue é transmitida pela picada do mosquito Aedes aegypti. Por isso, a melhor forma de evitar a transmissão é combater a proliferação do inseto. Para isso, o importante é eliminar possíveis locais de armazenamento de água como manter a caixa d'água fechada e encher até a borda os pratos das plantas com areia.

Colocar no lixo todo objeto não utilizado que possa acumular água também é uma recomendação dos especialistas. Além disso, é preciso manter as calhas limpas e não deixe água acumulada sobre a laje.

É importante também usar repelente.

QUAIS OS SINTOMAS DA DENGUE

Febre alta;

Dor no corpo e nas articulações;

Dor atrás dos olhos;

Mal-estar;

Dor de cabeça;

Manchas vermelhas no corpo.

