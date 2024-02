SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Rio de Janeiro decretou epidemia de dengue. Já são quase 50 mil casos prováveis no estado em 2024.

São 49.405 casos prováveis de dengue até o momento. Os dados são do painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ), atualizados na segunda-feira (19).

Os números de 2024 já representam 96% de todos os casos registrados em 2023. O número está 20 vezes acima do esperado pela SES-RJ.

O decreto deve se publicado no Diário Oficial do Estado de amanhã, segundo o governador Cláudio Castro. O Estado criou um Centro de Operações de Emergências em Saúde (COEs) Dengue para avaliar estratégias de combate à doença.

"A gente acha que essa é uma ação importante para que a gente possa trabalhar com tranquilidade, para que não falte nada para a população. (...) Estamos decretando epidemia para trabalhar com mais tranquilidade, e para que as ações sejam feitas com mais segurança e garantia para a população", disse o governador, em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (21).

A dengue é considerada epidêmica quando as infecções atingem 300 casos para cada 100 mil habitantes. O chamado "coeficiente de incidência" já atingiu esse patamar em outros estados, segundo o Ministério da Saúde.