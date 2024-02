SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um trecho da linha 9-Esmeralda, administrada pela ViaMobilidade, está paralisado após a queda de um raio atingir os sistemas de energia da linha.

Interrupção ocorre entre as estações Primavera-Interlagos e Mendes-Vila Natal. A descarga atmosférica ocorreu na região do Grajaú por volta das 14h50 (horário de Brasília) e causou danos na rede aérea, informou a ViaMobilidade à reportagem.

A empresa informou que a operação PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) foi acionado e deslocou 40 ônibus para transportar os passageiros no trecho afetado.

Passageiros estão sendo orientados, informou a empresa. Segundo a ViaMobilidade, os AAS (Agentes de Atendimento e Segurança) estão instruindo os passageiros, além da emissão de avisos sonoros nos trens e nas estações.

Restante da linha 9-Esmeralda está funcionando normalmente. Os intervalos entre as composições são de cerca de 10 minutos, de acordo com a empresa. Porém, usuários no X (antigo Twitter) apontam que a espera nas estações seria de ao menos 20 minutos.

Ainda não há previsão de retorno dos serviços no trecho afetado. Equipes da concessionária estão mobilizadas para restabelecer o funcionamento "com a maior brevidade possível", acrescentou a ViaMobilidade.