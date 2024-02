RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O helicóptero que estava desaparecido desde segunda-feira (19) no Pará foi encontrado nesta quarta (21) submerso no lago do Tucuruí, em Goianésia do Pará, no sudeste do estado. A informação foi confirmada pela Polícia Rodoviária Federal.

Dois corpos foram encontrados, sendo um dentro dos destroços da aeronave, e outro a cinco metros de distância, em uma ilha próxima. As vítimas ainda não foram identificadas.

De acordo com a Força Aérea Brasileira, a aeronave modelo Robinson 44 saiu de local próximo ao município de Tucuruí e não chegou ao seu destino, em Marabá.

O helicóptero foi localizado por volta do meio-dia por pescadores da região, que acionaram a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros para o resgate.

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) confirmou que um dos passageiros era um servidor do órgão, mas esclareceu que o funcionário não estava a serviço da autarquia. Não há informações se o servidor está entre os corpos encontrados nesta quarta.

O Serviço de Busca e Salvamento Aeronáutico da Aeronáutica segue com as buscas por mais uma terceira vítima que estava a bordo da aeronave. Equipes do Grupamento Aéreo de Segurança, mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Pará e Polícia Civil, auxiliam na operação.

Segundo a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), a aeronave tinha permissão para realizar táxi aéreo. Ainda não há informações sobre o que teria causado o acidente.