SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo deve ter mais um fim de semana quente e chuvoso, diz o Inmet (Instituto nacional de Meteorologia). Pancadas mais volumosas, porém, podem ter fim nesta quinta-feira (22).

Durante o início desta noite, são previstos 20 mm de chuva. A quantidade é próxima à que deixou a capital em estado de atenção para alagamentos na última tarde ?foram 22 mm.

Os termômetros devem oscilar entre os 18?°C e 27?°C ao longo desta quinta.

A sexta-feira (23) deve ser de céu cinza. Muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas estão previstas. O volume, no entanto, diminui para cerca de 10 mm. Sobre a temperatura, a máxima fica em 29?°C, e a mínima em 19?°C.

Segundo o Inmet, trovoadas chegam no sábado (24), que continua quente. Termômetros marcam 29?°C de máxima e 20?°C de mínima. O Sol deve aparecer durante a manhã, mas as nuvens logo o encobrem para dar lugar à chuva vespertina de 15 mm.

Já no domingo (25), previsão indica que o guarda-chuva ainda terá trabalho. O dia deve começar com 20?°C e nebulosidade. Logo no início da tarde, na qual os 30?°C podem ser alcançados, as primeiras gotas caem e persistem até a noite. São aguardados 15 mm.

A cidade de São Paulo foi toda colocada em estado de atenção para alagamentos devido à chuva do meio da tarde desta quarta-feira (21).

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da prefeitura paulistana, as zonas leste e sul, além da marginal Pinheiros, foram as primeiras regiões a entrarem no estágio amarelo do mapa da cidade, entre 13h37 e 14h21. Mas às 14h55, todo o município foi colocado em estado de atenção, que se manteve até às 19h20.

É a terceira tarde seguida que a cidade entra em estado de atenção para alagamentos.

A avenida Alcântara Machado, sentido bairro ?na altura do viaduto Guadalajara João Behisnelija, na Mooca, zona leste? chegou a ficar intransitável, segundo o CGE.

Na mesma região, veículos também não conseguiram passar pela rua da Mooca por volta das 15h30.