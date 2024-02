SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um trecho interditado da rodovia BR-393 desmoronou na madrugada desta quinta-feira (22) na Barra do Piraí (RJ).

O trecho do km 258 da rodovia foi interditado quase uma hora antes do desmoronamento. A interdição precisou ser feita nas duas faixas, nos sentidos Volta Redonda e Barra do Piraí.

O solo cedeu às 2h38 com uma abertura de vários metros. O acidente ocorreu devido ao grande volume de água das chuvas dos últimos dias na região do bairro Lago Azul, informou a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Ainda não há previsão de liberação. A PRF sugere duas rotas alternativas: seguir pela BR-040 no entroncamento com a BR-393, no km 167, no município de Três Rios, ou fazer o desvio antes de acessar a BR-393 e seguir pela BR-116 em Volta Redonda.

Uma avaliação técnica será feita hoje pela concessionária K-Infra Rodovia do Aço, responsável pela rodovia.