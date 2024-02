SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma contadora de 42 anos foi atingida por ao menos quatro tiros por volta das 7h30 de quarta-feira (21), quando chegava ao trabalho, na avenida Rio das Pedras, no Jardim Imperador, zona leste de São Paulo.

Imagens de câmeras de segurança captaram o momento em que ela desce de um ônibus e vai em direção ao escritório onde trabalha. A gravação também mostra um homem logo atrás.

A vítima entra no prédio e passa por um portão, que trava logo em seguida. A mulher parece não perceber que era seguida. O atirador fica trancado do lado de fora do portão, saca uma arma e passa a atirar.

Mesmo ferida, ela sobe as escadas e tenta pedir ajuda, mas aparentemente não havia ninguém no local. Ela fala ao celular e se senta no alto da escada.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a vítima no chão com ferimentos na perna e abdômen. Ela foi socorrida, consciente, e levada para o Hospital Santa Marcelina de Itaquera, onde passou por cirurgia. A unidade diz que não pode divulgar o estado de saúde da paciente.

Um ex-companheiro de 41 anos é investigado, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública). O homem é CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador) e na residência dele foram encontradas oito armas de fogo, que foram apreendidas.

Ele prestou depoimento e foi liberado. Além das armas, o celular dele e do irmão foram apreendidos para perícia.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio e localização/apreensão de objeto no 69° DP (Teotônio Vilela). Os investigadores analisam imagens de câmeras de segurança e buscam identificar a autoria do crime para esclarecer o caso.

Em entrevista ao programa Balanço Geral, da TV Record, a delegada Renata Barrote, que investiga o caso, disse que o suspeito não foi preso porque não tem semelhança com o homem que aparece nas imagens atirando.

"As características, a compleição física dele não guardam semelhança com as imagens que a gente tem. Quando ele foi abordado ele estava em casa, trajando pijama, dormindo. Foi nessa situação que ele foi abordado pela polícia. A princípio está sendo descartado, sim [como autor], mas a gente está fazendo as investigações", afirmou.

VÍTIMA SE CASOU NO SÁBADO

De acordo com a delegada Renata Barrote, a contadora se casou no último sábado (17) e isso pode ter causada ciúmes em antigos companheiros.

"Chamou atenção da polícia o fato de a vítima ter casado no último sábado e ter divulgado fotos do casamento nas redes sociais", disse Barrote. "A gente voltou as investigações para ex-companheiros porque tem histórico de violência anterior."

A delegada conseguiu conversar com a vítima antes de ela entrar em cirurgia.

"A equipe foi ao hospital, eu falei com ela. Ela conseguiu prestar as declarações, viu o vídeo em que foi abordada. A gente apurou que ela tem boletim de ocorrência contra outro sujeito, histórico de violência doméstica, então as investigações seguem nessa linha", concluiu.