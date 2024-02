SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A zona leste de São Paulo foi colocada em estado de atenção para alagamentos na tarde desta sexta-feira (23), por causa da chuva. O alerta foi feito pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, às 16h06.

Cerca de uma hora depois, a zona sul paulistana também entrou no estágio amarelo, assim como a marginal Pinheiros.

"O tempo abafado e a chegada da brisa marítima gera áreas de chuva que atuam de forma isolada na cidade", afirma o órgão municipal.

Segundo o CGE, imagens de seu do radar meteorológico mostram chuva forte na zona leste, principalmente nas regiões do Itaim paulista, Guaianases, Cidade Tiradentes e Itaquera.

"Há potencial para alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos", afirma.

No Itaim Paulista, o Centro de Gerenciamento de Emergência afirmou que às 16h43 havia iminência de transbordamento dos córregos Água Vermelha e do Lajeado.

Houve registro de chuva de granizo em São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo e Itaquera.

De acordo com a Defesa Civil estadual, a chuva também atinge as cidades vizinhas Santo André e São Caetano do Sul, com vento e raios.

Até às 17h, o Corpo de Bombeiros informou que havia recebido 48 chamados para queda de árvores na região metropolitana.

A passagem de uma frente fria pelo litoral paulista deverá provocar fortes pancadas de chuva neste fim de semana na região metropolitana São Paulo, principalmente no domingo (25).

Segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a faixa do estado onde fica a capital deverá ter acumulados significativos de chuva neste dia.

"O sol aparecerá pela manhã no domingo, mas com nuvens, e as pancadas de chuva devem começar mais cedo no domingo, no início da tarde", afirma a meteorologista Josélia Pegorin, da Climatempo, comparando a previsão com a instabilidade que tem ocorrido durante esta semana.

De acordo com Pegorin, para o sábado (24), a chance de chover é maior do fim da tarde para a noite. "Mas o domingo deverá ser um dia mais instável, com risco de chover forte na cidade de São Paulo", afirma.

O paulistano terá dias quentes neste fim de semana. A previsão do Inmet aponta para oscilação entre 19°C e 30°C neste sábado.

No domingo, a formação da frente fria e ventos de sudeste deverão trazer temperaturas mais baixas do oceano e os termômetros podem alcançar, no máximo, 28ºC.