SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois ladrões roubaram um relógio da marca Rolex, avaliado em cerca de R$ 300 mil, do dentista Roberto Viotto, 46, no fim da tarde da última quinta-feira (22).

O assalto ocorreu por volta das 17h na clínica de Viotto, conhecido como "dentista das estrelas", no Tatuapé, zona leste de São Paulo.

Também influenciador digital e com mais de 1 milhão de seguidores em seu Instagram, Viotto atende a celebridades e políticos, como o ator italiano Simone Sussina, a cantora Ludmilla e a jogadora de vôlei Key Alves. Numa de suas últimas publicações, ele apareceu com Neymar da Silva Santos, o pai do jogador Neymar.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), também é paciente do local. Ele, inclusive, posou para foto na clínica do dentista no último sábado (17),

Uma câmera de segurança registrou quando dois homens com capacetes de motociclistas entraram na clínica e indo até a recepção. Segundo a polícia, ao menos dos ladrões estava armado.

No momento, Viotto ministrava uma palestra no auditório da clínica para cerca de 20 alunos de pós-graduação. Segundo ele, após render funcionárias da recepção, a dupla entrou na clínica, percebeu que havia muita gente, e saiu.

Na sequência, disse, pegaram uma funcionária e falaram para a mulher mostrar quem era ele e foram direto ao dentista, o chamando pelo nome.

Um dos ladrões, afirmou Viotto, o alertou "que estava todo mundo rendido lá fora e que era para ele entregar o relógio, pois não iria acontecer nada com eles".

"Temi pela vida, das meninas lá de fora, da recepção, tinha criança de colo na recepção, 20 doutores que vieram para o curso", afirmou, em vídeo publicado no seu Instagram. "Não esbocei nada e só entreguei o relógio."

Na sequência, os dois ladrões fugiram em duas motos que estavam paradas na frente da clínica.

No vídeo que publicou, Viotto afirmou que havia trocado duas motocicletas pelo relógio, há cerca de 30 dias.

"Olha que ironia, eu tinha medo de andar com as motos e ser assaltado", afirmou.

"Eu dei as duas motos em troca desse relógio. Não deu nem tempo de curtir. Ainda sobrou um carnê, de uma das motos, e uma dívida com o relojoeiro", afirmou.

O dentista disse que desconfia de "fita dada", ou seja, que os ladrões sabiam que ele havia comprado o relógio, pois não costumava andar com a joia no pulso --guardava no bolso ou no carro.

"Só coloco mesmo na hora que eu entro [em algum lugar] ou num evento desses, que eu estava ministrando no nosso curso de pós-graduação", afirmou na gravação.

No vídeo, o dentista indicou que não pretende comprar outro Rolex, pois "Brasil e São Paulo estão perigosos".

Ele citou que outros profissionais foram assaltados, inclusive em carros blindados.

A Secretaria da Segurança Pública diz que o caso foi registrado no 30º DP (Distrito Policial), no Tatuapé.

"A equipe realiza diligências visando a identificação dos autores do crime e esclarecimento dos fatos", afirma a pasta, em nota.

Em dezembro passado, o cardiologista Roberto Kallil, médico do presidente Lula (PT), estava na garagem de seu consultório e teve uma arma apontada em sua direção. O criminoso levou o relógio de pulso do médico, avaliado em R$ 1 milhão, segundo a polícia. Não houve agressão física durante a ação.

O assalto ocorreu na Bela Vista, região central de São Paulo. Dois suspeitos do crime foram presos em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. O relógio acabou encontrado no início de janeiro passado, na mesma cidade, e devolvido ao médico.