SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Fortes chuvas nos últimos dias alagaram rio de São Luiz do Paraitinga, no interior do estado de São Paulo, alagando ruas e afetando cerca de 150 casas.

Rio da cidade transbordou e atingiu o ápice na madrugada deste sábado (24), por volta de 1h30. Altura chegou a 5,30 m acima da calha, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Rio ficou estabilizado por um tempo e volume começou a diminuir lentamente. Mesmo assim, ele está a 5 metros acima da calha.

Como resultado, cerca de 150 casas foram afetadas. Várias ruas da cidade permanecem alagadas. De acordo com a Defesa Civil, equipes permanecem em vistoria e monitoramento, contabilizando os prejuízos.

Desabrigados foram levados para uma quadra esportiva da cidade, que serve como abrigo.

São Luiz do Paraitinga foi alvo de uma grande enchente na virada de 2009 para 2010. No dia 31 de janeiro de 2009, choveu 200 milímetros - a quantidade esperada para o mês todo. Na época, rio da cidade subiu cerca de 12 metros - mais que o dobro registrado na madrugada deste sábado (24) - e mais de 3.000 pessoas ficaram desabrigadas ou desalojadas.