SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Falhas em trens interromperam a circulação em parte da linha 8-diamante, da ViaMobilidade, na tarde deste sábado (24), em São Paulo.

A informação sobre o problema foi dada pela concessionária por volta das 15h30 na rede social X, antigo Twitter.

A interrupção na circulação de trens ocorre entre as estações Júlio Prestes e Palmeiras Barra Funda. Na rede social, a empresa afirmou que os passageiros deveriam usar a linha 7-rubi, da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que é pública.

Segundo a empresa, a operação foi interrompida devido à falha no sistema de alimentação elétrica.

Conforme apurou a reportagem, os problemas teriam ocorrido em três trens da empresa em pantógrafos, que ligam os trens ao cabeamento elétrico.

A ViaMoiblidade disse na nota que a circulação estava sendo normalizada, mas não deu prazo.

"Os passageiros são informados por avisos sonoros, nos canais oficiais da concessionária e pelos AAS [Agentes de Atendimento e Segurança] nos trens e estações. Técnicos da ViaMobilidade atuam para resolver a ocorrência com a maior brevidade possível", afirmou a concessonária.

Esse foi o segundo problema em linhas da ViaMobilidade nesta semana. Na última quarta-feira (21), Um raio atingiu o sistema elétrico da linha 9-esmeralda.

A descarga atmosférica ocorreu na região do Grajaú, extremo sul da capital. Por causa do problema, a circulação de trens foi interrompida entre as estações Primavera-Interlagos e Mendes-Vila Natal.

Os problemas não são novos. O Ministério Público de São Paulo e ViaMobilidade fecharam em novembro um acordo de R$ 786 milhões para que a concessionária não seja processada pelas recorrentes falhas nas linhas 8-diamante e 9-esmeralda dos trens. Entre as obrigações estão construir escolas e de um complexo esportivo e melhorias em estações.

A Promotoria destacou oito problemas ocorridos desde março do ano passado, como seis descarrilamentos e uma colisão de um trem da linha 8-diamante na estação Júlio Prestes, na região central da capital.

O primeiro ano de operação das linhas após a concessão teve, em média, uma falha a cada três dias. Reportagem da Folha mostrou que foram 166 registros entre janeiro de 2022, quando começou a concessão, até janeiro deste ano.

