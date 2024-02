SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil afirma ter identificado os três suspeitos de participação na morte do policial militar Anderson de Oliveira Valentin, 46, e sua filha, de 19 anos, durante troca de tiros na madrugada de sábado (24) em frente a uma farmácia na zona norte de São Paulo.

A informação é do DHPP (Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa). Segundo o órgão, os três suspeitos tiveram prisão temporária decretada pela Justiça.

"Diligências são realizadas para localizar e deter o trio", afirma a Secretaria da Segurança Pública, em nota.

O crime ocorreu na avenida Nossa Senhora do Loreto, na Vila Medeiros, por volta das 5h20, quando o cabo Valentin, de folga e em trajes civis, estacionou no local para fazer compras.

De acordo com a pasta da Segurança, o policial e a filha permaneceram no veículo em que estavam enquanto a mulher dele entrava no estabelecimento.

Na sequência, três suspeitos encapuzados, um deles armado, se aproximaram da farmácia e tentaram abrir a porta, momento em que o cabo interveio e começou a troca de tiros. Ele e a filha acabaram atingidos. Os dois foram socorridos, mas não resistiram.

Os criminosos fugiram utilizando um veículo GM Spin, de cor cinza, localizado posteriormente por policiais militares na Rua Fiori Polachini, em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Conforme a secretaria, dentro do automóvel, que era produto de furto, foram recolhidos diversos objetos, incluindo os capuzes utilizados na ação.

Exames periciais foram solicitados ao IC (Instituto de Criminalística) e IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como latrocínio (roubo seguido de morte) pelo 73º Distrito Policial (Jaçanã).

A mulher e mãe das vítimas, assim como o atendente da farmácia, foram ouvidos pela polícia. O caso é investigado pelo DHPP.

O cabo Anderson integrava o efetivo do 7ª BM/PM (base na região de Higienópolis, centro-oeste).