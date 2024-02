SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O estado de São Paulo deverá ter novamente uma semana de calor, além de possibilidade de pancadas de chuva e ventos fortes, com risco de quedas de árvores, corte de energia elétrica, alagamentos e raios. O alerta foi feito pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

Parte do estado, que inclui a região metropolitana de São Paulo e todo o litoral, está com alerta laranja do órgão federal, de perigo para chuva intensa neste início de semana.

Municípios da região do Vale do Paraíba ainda se recuperam dos estragos provocados pelos temporais dos últimos dias.

A Prefeitura de Paraibuna (a 124 km de SP) decretou neste domingo (25) situação de emergência no município, após a forte chuva de sábado (24), e mobilizou agentes da Defesa Civil e servidores de diversos departamentos municipais.

O alto volume de chuva, por exemplo, derrubou parte do muro do cemitério da cidade.

A cheia do rio Paraitinga, que atingiu a marca de 5,30 metros acima da calha, atingiu 150 imóveis em São Luiz do Paraitinga (a 174 km de SP).

Segundo a Defesa Civil estadual, nesta segunda-feira (26) o dia deverá amanhecer marcado pela variação de nebulosidade em praticamente todo o estado.

No decorrer das horas, entretanto, a combinação entre temperaturas elevadas, ingresso de umidade e a atuação de zonas de instabilidade atmosférica devem provocar pancadas de chuvas.

"Essa chuva deverá ser seguida por raios e ventos. Além disso, os termômetros sobem gradativamente e a sensação de calor e abafado deve predominar", afirma o órgão estadual.

Na capital paulista, a temperatura deve atingir 27°C nesta segunda, conforme previsão do Inmet, mas deve chegar a 33ºC na quarta-feira (28).

Em Santos, na Baixada Santista, a tendência é que os termômetros atinjam 38°C na quarta-feira --a semana também deverá ser marcada por pancadas de chuva no litoral.

Antes, nesta terça-feira (27), o sol deve predominar, provocando a rápida elevação das temperaturas no decorrer do dia.

No final da tarde de terça, afirma o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência), da prefeitura paulistana, a chegada da brisa marítima aumenta a nebulosidade e favorece a ocorrência de pancadas isoladas de chuva na Grande São Paulo.

Dados do CGE apontam que fevereiro acumulou até este domingo 165,3 mm de chuva, o que corresponde a 75,4% dos 219,1 mm esperados para o mês.