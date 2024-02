SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um jovem de 21 anos morreu em São Paulo na manhã de domingo (25) ao ser atingido pela ponta do fuzil de um policial militar enquanto conduzia uma motocicleta. Não se sabe qual foi a causa da morte, que será investigada. A ocorrência foi registrada como morte suspeita (morte acidental).

O caso ocorreu na rua Cláudio Ghirelli, na Brasilândia, zona norte, da capital paulista.

De acordo com a SSP (Secretaria da Segurança Pública), a Polícia Militar fazia uma operação para a apreensão de veículos quando a moto, com dois ocupantes sem capacete e em alta velocidade, avançou em direção aos policiais. "Um dos PMs ordenou sua parada, mas o condutor desobedeceu e colidiu lateralmente contra ele, ferindo o policial. Na batida, o fuzil do policial atingiu o motociclista, que em seguida fugiu para dentro do baile funk que era realizado nas proximidades", diz a pasta.

Imagens de uma câmera de monitoramento, porém, mostram o PM se colocando na frente da motocicleta.

As imagens mostram que o policial estava próximo à calçada, mas corre em direção à motocicleta com o fuzil em punho. Após a colisão, a moto segue de forma desgovernada. Moradores da região, segundo a SSP, pediram atendimento para dois homens que caíram de moto.

"Foi solicitado resgate, mas o condutor da motocicleta não resistiu a um ferimento no pescoço, cuja causa será investigada", afirma.

Ainda de acordo com a SSP, o garupa da motocicleta fugiu, e o veículo não foi localizado.

O policial ferido passou por atendimento médico, e a arma dele foi apreendida. Foi solicitada perícia ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico Legal.

O caso foi registrado no 72º DP (Vila Penteado) também como desobediência, localização e apreensão de objeto, bem como localização, apreensão e entrega de veículo ?outra moto, que teria sido roubada, foi recuperada na operação.

A ocorrência será investigada pelo 45º DP, e a PM também abriu um Inquérito Policial Militar.