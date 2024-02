BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A polícia prendeu nesta segunda-feira (26) o mecânico Ronaildo da Silva Fernandes, 38, dono do terreno onde os dois fugitivos da penitenciária federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, ficaram escondido por quase oito dias. Segundo investigadores, ele recebeu cerca de R$ 5.000 para que os fugitivos ficassem no local.

Fernandes chegou a ser detido na tarde de sexta-feira (23) numa blitz onde tinha passado todas as informações e foi liberado a noite. Já no sábado (24), ele foi detido novamente, sendo liberado no mesmo dia. "Para falar verdade, eu estou [assustado], quem é que não estaria se estivesse na minha pele", disse à reportagem.

Em conversa com a reportagem no sábado, ele disse que sua família tinha sido feita refém. O mecânico também deu essa versão aos policiais.

De acordo com Fernandes, ele, a esposa e o bebê ficaram quase oito dias sob o poder dos criminosos. Ele afirma que gastou R$ 500 em comida para os foragidos durante o período.

"Ameaçaram minha família", diz. "Gastei pouco, foi na faixa de R$ 400 e pouco, R$ 500, por aí. Não foi muita coisa não", afirmou.

Até o momento, quatro pessoas foram presas sob suspeita de ajudar na fuga de dois detentos. Dois dos detidos na operação foram presos em flagrante com armas e drogas, enquanto um terceiro tinha um mandado de prisão em seu nome e foi preso pela Polícia Federal em Quixabeirinha, em Mossoró. Um carro também foi apreendido pela polícia.

A investigação já trabalhava com a hipótese de que a dupla tivesse recebido ajuda fora do presídio. Isso, inclusive, teria motivado o cerco realizado na quarta-feira (21) na cidade de Baraúna, também no Rio Grande do Norte, onde cartazes com o rosto dos fugitivos foram espalhados.

Rogério da Silva Mendonça, 36, conhecido como Tatu, e Deibson Cabral Nascimento, 34, o Deisinho, são suspeitos de ligação com a facção Comando Vermelho.