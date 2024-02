SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um advogado foi morto a tiros próximo à sede da OAB-RJ (Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio de Janeiro), no final da tarde desta segunda-feira (26), no centro do Rio.

Vítima foi morta em frente ao escritório onde trabalhava. Segundo a OAB-RJ, o advogado morto foi identificado como Rodrigo Marinho e atuava na Avenida Marechal Câmara. A identidade da vítima também foi confirmada pela Polícia Civil. Ainda não se sabe como ocorreu o crime e quantos estariam envolvidos no assassinato.

Escritório da vítima fica perto da sede da OAB-RJ. A distância, segundo apurou a reportagem, seria de 87 metros entre o local de trabalho do defensor e a sede da seccional.

Presidente da OAB-RJ acompanha o caso. Em nota, a instituição afirmou que Luciano Bandeira também está em contato com Victor César dos Santos, secretário de Segurança Pública do estado. "Consternada, a Seccional expressa as mais profundas condolências aos familiares e amigos do colega e pede celeridade na apuração deste crime bárbaro", acrescentou.

Delegacia de Homicídios da Capital foi acionada e solicitou perícia para o local do crime. Segundo a Polícia Civil, diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e a motivação do assassinato.