RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um advogado foi assassinado a tiros em frente à sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), no centro do Rio, no final da tarde desta segunda-feira (26).

Rodrigo Marinho Crespo estava na calçada da avenida Marechal Câmara quando foi morto. Em frente ao local também funciona o escritório da qual a vítima que era sócia e, na mesma via, os prédios da Defensoria Pública e do Ministério Público.

Segundo a Polícia Militar, o advogado tinha várias marcas de tiro. O Corpo de Bombeiros também chegou a ser acionado, mas o advogado já estava morto.

A Polícia Civil informou que uma equipe da delegacia foi acionada e solicitou perícia para o local. A Delegacia de Homicídios da Capital investiga o caso.

Testemunhas relataram que um carro branco parou ao lado do advogado e fez os disparos. A vítima teria ainda sido chamada pelo nome antes de ser alvejada.

Em nota, a OAB-RJ lamentou a morte do advogado e disse que vai acompanhar a investigação do crime. O comunicado diz ainda que o presidente da entidade, Luciano Bandeira está em contato com o secretário de Segurança Pública do estado, Victor César dos Santos. A OAB expressou ainda profundas condolências aos familiares e amigos do advogado e pediu celeridade na apuração do crime.

Rodrigo Marinho Crespo era sócio-fundador do Marinho e Lima Advogados, com experiência em direito civil empresarial com ênfase em contratos e direito processual civil.