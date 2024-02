SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A PF investiga se um instituto que atende dependentes químicos em Itacoatiara (AM), a cerca de 270 quilômetros de Manaus, praticou os crimes de trabalho análogo à escravidão contra os internos.

A PF apurou que há indícios que os dependentes são submetidos a condições degradantes de higiene. Segundo a corporação, os internos também não recebiam alimentação adequada e eram obrigados a fazer trabalho forçado.

Investigação aponta que a clínica explorava a imagens dos internos. O tratamento deles era transmitido nas redes sociais para gerar engajamento e dinheiro de doações, de acordo com a PF.

A corporação cumpre três mandados de busca e apreensão. Os locais alvos da PF são pontos estratégicos do esquema identificados durante as investigações. Os mandados foram autorizados pela 4ª Vara Federal Criminal da SJAM (Seção Judiciária do Amazonas).

A operação conta com a participação do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho e da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania do governo do Amazonas.