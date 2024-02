SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma quadrilha é investigada pela Polícia Civil do Distrito Federal por usar perfis falsos de senadores para aplicar golpes financeiros.

Um homem, de 26 anos, e quatro mulheres, de 22 a 43 anos, são os suspeitos de se passar por políticos. Oito mandados de busca e apreensão foram expedidos no Maranhão e no Piauí na operação deflagrada na manhã desta terça-feira (27).

A quadrilha usava as imagens e nomes de políticos para perfis no WhatsApp. As próprias autoridades, a maioria senadores, procuraram a delegacia para denunciar o crime. A Polícia Civil não informou quantos parlamentares foram vítimas.

Os suspeitos entravam em contato com pessoas informando que havia uma ''doação'' disponível. Eles diziam que os produtos seriam entregues se fizessem um depósito ao motorista do caminhão responsável pela entrega.

A quadrilha irá responder pelos crimes de associação criminosa, falsa identidade e estelionato. A pena pode atingir nove anos de prisão. As investigações duraram sete meses, informou a Polícia.