SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A partir desta semana, os passageiros da Latam poderão assistir a filmes, séries e outros conteúdos do Disney+ no Latam Play, o serviço de entretenimento de bordo da companhia aérea. Graças a uma parceria entre as duas empresas, mais de 50 produções de Disney, Pixar, Marvel e National Geographic estarão disponíveis na plataforma da aérea, que é acessada pelos passageiros em seus próprios dispositivos móveis.

Já estão disponíveis filmes como "Desencantada" e "A Dama e o Vagabundo", além de episódios de séries como "Sem Limites", com Chris Hemsworth, "Carros na Estrada", "Loki", "Obi-Wan Kenobi", "The Mandalorian", "Ms. Marvel" e "High School Musical: A Série: O musical".

"Seguimos focados em aprimorar a experiência dos nossos clientes. A chegada do Disney+ ao Latam Play oferecerá conteúdo gratuito, exclusivo, variado e de alta qualidade para os nossos passageiros", afirma Paulo Miranda, vice-presidente de Clientes do grupo Latam Airlines.

Os conteúdos do Disney+ se juntam a outros filmes e séries das plataformas HBO Max, que agora se chama apenas Max, e Paramount+, também já disponíveis no Latam Play ?no total, o serviço oferece mais de 170 filmes, 550 episódios de séries, mil músicas e conteúdos infantis e de leitura. Com a novidade, a Latam se torna o primeiro grupo aéreo da América do Sul a oferecer o catálogo de três diferentes plataformas de streaming aos seus passageiros.

Essa não é a primeira vez que Latam e Disney se unem em parcerias comerciais. Em 2019, as duas marcas apresentaram a aeronave Stormtrooper, projetado para comemorar a inauguração da atração Star Wars: Galaxy?s Edge no parque de diversões da Disney, em Orlando.