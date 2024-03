SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A chuva forte da tarde desta quarta-feira (28) fez companhias aéreas cancelarem 20 voos que decolariam do aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital paulista.

Outros sete, segundo a Aena Brasil, concessionária que administra o aeroporto, foram desviados para outros locais.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo, às 15h ocorreram rajadas de vento de até 56 km/h na região do aeroporto. Foi o maior registro na capital paulista nesta quarta-feira.

"Pousos e decolagens são afetados majoritariamente por decisões operacionais das tripulações e companhias aéreas, seja por ventos fortes, alta incidência de chuvas, contingenciamento de tráfego aéreo e outros fatores, ainda que o aeroporto esteja 'aberto', apto a operar", diz a concessionária.

A cidade de São Paulo foi colocada em estado de atenção para alagamentos pelo CGE às 15h03. O alerta foi mantido até às 17h40, uma vez que houve uma diminuição do volume das chuvas.

Segundo o órgão municipal, áreas de instabilidade vindas do interior atuaram na cidade com até forte intensidade, de forma isolada e com rápido deslocamento. De manhã, chegou a chover moderadamente em parte da zona leste, mas foi à tarde que houve pancadas localizadas.

"Imagens do radar meteorológico mostram chuva moderada com pontos fortes principalmente nas zonas leste, sul e sudeste. Há condição para essas instabilidades atuarem em outras regiões da cidade. Há potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos", informou o CGE.

Por volta das 16h, a região metropolitana tinha alguns pontos de alagamentos transitáveis. Em seu site, o CGE informava apenas dois no Butantã, na rua Raul Saddi e na travessa Irmã Dolores Baldi, mas havia outros no parque Edu Chaves, na zona norte, na região central, em Guarulhos e em Mogi das Cruzes.

Às 16h20, o órgão emitiu um alerta de transbordamento do córrego Paciência, na avenida Edu Chaves, na zona norte, mas com a diminuição da chuva não houve transbordamento.

A chuva que alagou ruas também travou o trânsito. De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), às 18h30 a cidade tinha 845 km de congestionamento. Foi a segunda pior marca do ano para o horário, atrás apenas dos 991 km da última quarta-feira (21), quando também choveu.

Às 16h50, o Corpo de Bombeiros divulgou ter recebido chamados para 37 quedas de árvores na região. Dez minutos depois, a Defesa Civil recebeu chamado para o desabamento de uma casa abandonada na rua Rosa Maria, na Vila Gustavo, zona norte. Não houve vítimas.

Segundo a Defesa Civil, um menino de 13 anos foi levado pela enxurrada em Embu das Artes e caiu em um bueiro. Ele foi socorrido por moradores e levado pelos bombeiros, em parada cardiorrespiratória, para o Hospital Central da cidade.

A previsão inicial era de possibilidade de chuvas mais fortes na capital nesta quarta. Como nos dias anteriores, a quarta começou abafada com sol entre nuvens e temperaturas em elevação. Na Grande São Paulo, a média da temperatura mínima registrada foi de 22,6°C, e a máxima média foi de 30°C.

De acordo com dados parciais do CGE, até as 17h40 havia chovido cerca de 8,7 mm de média na cidade. A zona oeste foi a que teve maior volume, com 17,7 mm, seguida por Centro (15,1 mm), zona leste (11,8 mm), zona norte (8,1 mm) e zona sul (5,7 mm).

Nesta quinta-feira (29), a previsão indica um cenário semelhante, com o sol aparecendo entre nuvens e deixando o tempo abafado na Grande São Paulo. A temperatura deve variar de 21°C a 30°C, e no final da tarde retornam as condições para pancadas de chuva de moderada a forte intensidade, raios e rajadas de vento.